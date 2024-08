Ciclismo | Cozzani stacca tutti nel Trofeo Maionchi a Chiesanuova

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 11 agosto 2024)Uzzanese,11 agosto 2024 – Il successo in solitaria dello spezzino FedericonelNevio-MemorialNilvo in Provincia di Pistoia, conferma lo splendido periodo del Team Franco Ballerini diretto da Luca Scinto. Dopo le vittorie di Rolando e di Gagliardoni Proietti, ecco salire sul gradino più alto del podio,che nelle ultime gare aveva mostrato di essere in ottima condizione. Ha vinto per distacco liberandosi di ogni avversario, al quinto e ultimo passaggio sulla salita di Montecarlo dal versante di Poggio Baldino per giungere a braccia alzate aUzzanese.