Celine Dion su tutte le furie | Trump non poteva usare My Heart Will Go On

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 11 agosto 2024) MyGo On, tra i brani più importanti della carriera diè stato usato da Donaldnella sua campagna per la corsa alla Casa Biancacontro Donald: i fatti Nel corso del comizio del candidato repubblicano per le Presidenziali USA sul megaschermo di Bozeman, cittadina del Montana dove il Tycoon stava tenendo il suo comizio, è apparsa per alcuni istanti una performance della cantante canadese sul celebre brano della colonna sonora del film Titanic. L’artista di Charlemagne ha commentato quanto successo sui social con un post nel quale ha scritto: “Il Management die la sua etichetta discografica, Sony Music Entertainment Canada Inc. non hanno dato autorizzazione all’uso del video, ed all’esecuzione di MyGo On dial comizio di Donalde JD Vance in Montana.non è a sostegno del candidato.