Calciomercato Napoli De Laurentiis ‘risponde’ a Conte | in arrivo due attaccanti

(Di domenica 11 agosto 2024) Ilè reduce dalla qualificazione in Coppa Italia contro il Modena ma la prestazione non è stata entusiasmante. Al fischio finale Antoniosi è presentato ai microfoni dei giornalisti e le dichiarazioni sulnon sono passate inosservate. “Oggi è stato un bel bagno di realtà, ci sono delle cose che oggettivamente vanno migliorate, anche da parte della società. Molti calciatori qui non vengono perché non facciamo le coppe, io voglio rinforzare questa squadra ma ci sono dei paletti”, sono state le parole dell’allenatore. La risposta di De“Osimhen ha chiesto la cessione”, sono state invece le dichiarazioni di Manna. In attesa di sbloccare la trattativa per l’addio del nigeriano, ilè pronto a definire due innesti in entrata. Si avvicina l’di Romelu Lukaku.