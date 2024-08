Calcio FEMMINILE Colpo nerazzurro Arriva Elisa Bartoli

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 11 agosto 2024)importante per l’Interche si assicura una giocatrice di grande esperienza come, 33 anni, ormai ex capitana della Roma campione d’Italia che lascia le capitoline. Da qualche giorno, ormai,si stava allenando con le nuove compagne nel ritiro di Spiazzo, dove ieri si è tenuta un’amichevole tra le nerazzurre e il Parma.e l’Inter cominceranno il campionato il 31 agosto all’Arena Brera contro la Sampdoria. In campo ieri in un importante test pre-campionato anche il Milan, sconfitto 6-5 ai calci di rigore dal Newcastle nella Sela Cup, dopo il 2-2 dei tempi regolamentari. M.T.