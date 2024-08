Ascoli Gubbio 2-1 in Coppa Italia domenica c’è l’Arezzo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 11 agosto 2024), 11 agosto 2024 – L’supera il turno didi Serie C battendo il2-1 e si regala la sfida diprossima ad Arezzo con i toscani che hanno superato in trasferta la Vis Pesaro. Gara combattuta quella contro gli ostici umbri, con i bianconeri che hanno comunque vinto meritatamente. La partita si scalda subito con un pestone rimediato da Silipo che è costretto ad uscire in barella ed è poi portato via in ambulanza verso l’Ospedale Mazzoni. Il, non fa sconti con interventi duri che l’arbitro punisce subito con due ammonizioni. Gli ospiti manovrano di più sulla sua fascia sinistra dove Adjapong fa fatica a contenere le incursioni dello scatenato David. Proprio il numero 25 ospite opera un bel cross sul primo palo con D’Ursi che spedisce il pallone di poco a lato.