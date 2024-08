Via Camozzi confermato lo stop al cantiere | il reperto è una parte delle antiche Muraine

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 10 agosto 2024) Bergamo. Non ripartirà a breve ildi viaa Bergamo. Ilritrovato ad inizio settimana durante gli scavi possiede rilevanza storica: si tratta con ogni probabilità di un resto della cintura, costruita in epoca medievale. Dai primi rilievi potrebbe essere un pezzo di unaporte. Il– si tratta di lavori per la rete di teleriscaldamento programmati da tempo e in corso all’incirca all’altezza del supermercato Pam, poco dopo l’intersezione con via Madonna della Neve – è stato fermato e non è chiaro quando potrà ripartire: appena emerso il pezzo di parete, A2A (responsabile del) ha informato il Comune e la Soprintendenza.non sono rimasti molti resti nella città di Bergamo: la torre del Galgario è l’unica rimasta dell’antica cinta e si trova a poche centinaia di metri dal luogo del ritrovamento.