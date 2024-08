Una super pizzaiola campana apre un locale a Roma | ecco il progetto di Roberta Esposito

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di sabato 10 agosto 2024) Asso dell’arte bianca italiana, la(La Contrada, Aversa) finalmente approda a. Finalmente, sì, perché le sue collaborazione con Eataly in zona Ostiense negli anni sono state tante e sempre fruttuose: «Spesso mi veniva chiesto perché non aprissi una sede anche qui» racconta emozionata, «è una grande città, il mondo della pizza è cresciuto tanto. Per me è un onore sbarcare su questa piazza, sento che è il momento giusto». La casa capitolina l'ha trovata in via Flaminia, civico 515 (dove c'era il ristorante e cocktail bar Paloma): un belcon una novantina di posti a sedere e ampio dehors la aspetta a fine settembre, per portare tutto il gusto della sua straordinaria pizza.