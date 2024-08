Traffico Roma del 10-08-2024 ore 09 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 10 agosto 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità giornata da bollino rosso per andare di calore e temperature elevate Vi invitiamo pertanto a seguire le indicazioni della Protezione Civile ed evitare di uscire da casa tra le 10 e le 18 al via oggi lavori di rinnovo integrale dei Binari il servizio trovata termini e Battistini sarà completamente sospeso fino al 25 agosto e sostituito da bus sempre chiuse le stazioni Ottaviano e Spagna da oggi lavori di ammodernamento dell’ufficio dell’Acqua Acetosa sulla lineaViterbo pertanto la circolazione dei treni fino al 27 agosto subirà una rimodulazione con riduzione delle corse tornate va la linea mare con l’istituzione anche di una maligna pertanto per raggiungere le spiagge di Ostia e Torvaianica sarà possibile utilizzare le linee bus 07 è 07 l In collaborazione con Luce Verde infomobilità