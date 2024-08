Parigi 2024 Battocletti argento nei 10mila Diaz bronzo nel triplo

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di sabato 10 agosto 2024) (Adnkronos) – Nadiamedaglia d’neimetri femminili alle Olimpiadi di. Negli stessi minuti, oggi 9 agosto, Andyè medaglia dinel saltomaschile. Diventano 36 le medaglie azzurre ai Giochi: 11 ori, 12 argenti, 13 bronzi., quarta nei 5000 metri, confeziona una gara capolavoro chiudendo in 30’43”35, nuovo record italiano, alle spalle della keniana Beatrice Chebet, oro in 30’43”25, e davanti all’olandese Sifan Hassan,in 30’44?12. L’azzurra corre tutta la gara con le migliori e nel finale tiene testa a Chebet in volata, lasciandosi alle spalle 3 etiopi e altre 2 atlete keniane: ormai, si è conquistata un posto nel gotha del fondo internazionale. “Il mio focus erano i 5mila, non pensavo di avere il chilometraggio per fare i. Ho avuto diversi fastidi, ma volevo divertirmi ancora.