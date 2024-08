Napoli il prossimo numero 9…Intanto contro il Modena…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

Il Napoli non vuole sentirsi prigioniero di Osimhen (ieri ha lasciato Castel di Sangro da solo in taxi) e sta lavorando per prendere Lukaku senza attendere la partenza del nigeriano. Napoli-Osimhen-Lukaku: si può aspettare al massimo. Conte vorrebbe Lukaku entro la prima di campionato a Verona e si può aspettare al massimo fino a Napoli-Bologna del 25 agosto ma Conte vuole lavorare con lui al più presto per includerlo nel gruppo. Big Rom ha detto sì all'allenatore e vuole mantenere la parola. Il Chelsea ha una rosa piena di esuberi ed il Napoli potrebbe strappare il prestito rinviando magari di un anno l'impegno economico per riscattarlo tra i 25 e i 30 milioni.