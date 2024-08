Lo Sporting non chiude Ma resta senza gestore

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 10 agosto 2024) Settecento atleti e non solo rischiano di non avere più una casa. Anche se nel breve periodo il centro tennis comunale nonrà, l’impianto per un anno sarà traghettato solo da una "gestione transitoria". All’inizio del mese, infatti, ildello, Marco Almansi, ha riconsegnato dopo oltre un decennio le chiavi della struttura al Comune. Le ripetute gare degli anni scorsi e un contenzioso in essere hanno impedito di continuare il progetto sportivo. Da sempre l’impianto di via Roma è un’istituzione per il mondo degli sportivi di Cusano. A disposizione ci sono infatti ben cinque campi da tennis in terra battuta e la grande palestra di basket, che ospita la prima squadra in serie C e soprattutto lasignificativa predel baskin, lo sport inclusivo per ogni età, promosso da Anffas Nordmilano e praticato da oltre 60 persone.