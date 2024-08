LIVE Superbike GP Portogallo 2024 in DIRETTA | Razgatl?o?lu al comando Petrucci e Bautista inseguono

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 10 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-7supera van der Mark,è sempre in seconda posizione. Lo spagnolo insegue il nostro connazionale. -7 Razgatl?o?lu prova ad allungare,è secondo su van der Mark. Si avvicina anche. -8 Razgatl?o?lu e van der Mark attaccano, il turco è ora al! -8 Razgatl?o?lu vs, nuovo duello in curva 1? -9 Finisce al giornata per Andrea Iannone (Team GoEleven Ducati #29), caduto nel primo settore della pista. Non ci sono conseguenze per lui. -9 Razgatl?o?lu questa volta c’è, manon molla! La Ducati risponde in curva 3 con una frenata eccellente che non ha lasciato scampo al turco. Van der Mark esi avvicinano al binomio di testa. -10beffa Lowes e sale in quarta piazza, il #1 di Ducati insegue van der Mark. Razgatl?o?lu resta secondo.