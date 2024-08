Incendio a Ravenna vittima identificata dalle impronte digitali

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 10 agosto 2024), 10 agosto 2024 – Lo hanno identificato formalmente grazie alle. Si chiamava Simone Bonini e aveva originete ladell’verificatosi giovedì mattina in un appartamento al terzo piano di un condominio di via Aniene, a ridosso del centro. I vigili del fuoco lo hanno trovato ormai esanime quando verso le 7.30 sono entrati per domare il rogo: Bonini - 49 anni - si trovava appena fuori dalla camera da letto nella quale presumibilmente di prima mattina è divampato l’. Potrebbe cioè avere tentato di salvarsi guadagnando l’uscita ma finendo con l’accasciarsi soffocato dal fumo. Da una prima ispezione cadaverica, sembra infatti che il decesso non sia avvenuto per contatto diretto con le fiamme ma piuttosto per soffocamento: un’ipotesi che attende conferma dall’autopsia eseguita ieri.