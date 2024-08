Il programma delle Olimpiadi di sabato 10 agosto | orari e italiani in gara

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 10 agosto 2024) L’ultima giornata alledi Parigi 2024 è stata eccezionale e si è conclusa per l’Italia con un vero e proprio trionfo. Gli azzurri hanno conquistato altre sei medaglie e soprattutto hanno superato il record di ori e attualmente occupano la 10ª posizione. L’Italia è ancora in grado di aumentare il bottino e superare il record di 40. E’ attesa per la penultima giornata a Parigi. Gli azzurri innella maratona, nel golf e le farfalle nella ritmica. Occhi puntati sulla finale di Tamberi.