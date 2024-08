Il patto sulle telecamere? Peccato che in Vallata non ci siano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 10 agosto 2024) "La condivisione degli accessi ai dispositivi di rilevamento targhe e lecon le forze di polizia nazionali? Parrebbe una bella iniziativa, però come al solito si ha il sospetto che questi annunci in pompa magna servano per dare visibilità alle amministrazioni interessate. E mostrano solo quello che c’è di bello sopra al tappeto, senza occuparsi di quello c’è sotto". Così Simone Carapia, consigliere comunale e metropolitano di Fratelli d’Italia, sull’intesa siglata nei giorni scorsi tra la Questura di Bologna e i Comuni di Imola, Castel San Pietro e Ozzano. In questo senso, Carapia ricorda che sulla Montanara, di competenza appunto dell’ente di palazzo Malvezzi, "non è presente alcun sistema di videosorveglianza del traffico o sistema di rilevamento targhe (un progetto in tal senso è stato annunciato nei mesi scorsi ma non si è ancora concretizzato, ndr).