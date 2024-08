Gaia Gozzi fa coming out e commenta segreto intimo di Tony Effe

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di sabato 10 agosto 2024)è bisex. La talentuosa cantante, ex di Amici di Maria De Filippi, ha recentemente fattoout in un modo originale e spontaneo. Durante un gioco con il portale MySecretCase, la giovane artista ha confessato di essere attratta sia dai ragazzi che dalle ragazze. La rivelazione non ha sorpreso i suoi fan più attenti, considerando chesi è autodefinita "Dea Saffica" in uno dei suoi ultimi singoli. Parlando del suooutha sottolineato come la sua sessualità sia stata sempre una parte integrata e accettata della sua vita. "La musica in sottofondo durante può essere bella, soprattutto se dà ritmo, ma non ho mai ascoltato la mia musica, sarebbe cringe", ha spiegato.ha poi aggiunto un pensiero sulla «sc0p4micizia» (amicizia con benefici), sottolineando l'importanza dell'intelligenza emotiva per gestire tali relazioni.