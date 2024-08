Disagi per il ponte interrotto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 10 agosto 2024) Con la presente sono a denunciare l'incresciosa situazione deldi Santa Maria Codifiume (Ferrara). Ilè da tempo ormai, causando problemi di viabilità ai cittadini interessati, causando problemi economici ai negozianti confinanti, tagliando di netto le comunicazioni fra i due Paesi: Santa Maria Codifiume e San Pietro Capofiume. Non è dato sapere se i lavori sono iniziati, a che stadio sono, se la competenza è del Comune di Argenta, della Provincia, della Regione? Fra poco inizieranno le scuole e ci saranno enormiper gli studenti e per i genitori, continueranno iper i pendolari per Bologna e per gli altri lavoratori di confine. Quanto deve durare questa storia? Silvia Milani