Community Shield 2024 | il Manchester City trionfa United rimontato e battuto ai rigori

(Di sabato 10 agosto 2024) Ilsi aggiudica lae alza così il primo trofeo della nuova stagione. Nel derby contro ilinfatti la squadra di Guardiola è riuscita a rimontare la rete di svantaggio per poire aiper 8-7. La rete di Garnacho al minuto 82 aveva illuso i Red Devils: grande azione sulla destra dell’argentino, che si accentra e lascia partire una conclusione precisa con il mancino da centro area, che si insacca alle spalle di Ederson per il vantaggio degli uomini di ten Hag. All’89’ però è arrivato il pareggio dei Citizens grazie al colpo di testa di Bernardo Silva, che di fatto ha portato la sfida ai. Dal dischetto sbaglia per primo ilcon lo stesso Silva, neutralizzato da Onana. Sancho però fallisce il quarto rigore (parato da Ederson, che poi segna il quinto tiro dal dischetto) e rimette la sfida in parità.