Bimba muore a due mesi e la mamma finisce in carcere per omicidio La nonna si suicida dopo 10 anni | È stata colpa mia

(Di sabato 10 agosto 2024) Aveva rimosso quell’episodio e solo ora, a distanza di, le sarebbe tornato nitido in testa. Tanto da spingerla a un gesto estremo. Una donna di 61, Gerarda Picciarello, si è tolta la vita giovedì 8 agosto buttandosi sotto a un treno a Pontecagnano Faviano in provincia di Salerno: a spingerla all’ultimo, estremo, atto, sarebbe stato il ricordo di quanto accaduto alla nipotina, morta nel 2014. Per quella morte èaccusata la figlia della donna edella piccola, Denise Schiavo, condannata a 10. Ma Gerarda, almeno così si legge nella lettera lasciata ai parenti, si riconosce oggi come responsabile di quella morte prematura della bambina. A raccontare la storia è il Corriere della Sera che ripercorre le tappe di questa straziante vicenda. Nel 2014 nasce Chiara, nipote di Picciarello e figlia di Schiavo.