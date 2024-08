Asd Pallacanestro | divisione regionale 1

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 10 agosto 2024) Chi ha detto che il basket della provincia di Ancona è in crisi? Certificato, ahimè, che in alcune piazze, più o meno ‘storiche’, la palla a spicchi attraversa (va be, continua ad attraversare) momenti di stanca, a Jesi il movimento è più vivo e frizzante che mai. Tanto che alle due più consolidate realtà cittadine, Academy Jesi (ex Aurora) e Taurus, si è appena venuta ad affiancare una terza società che farebbe capo alla famosa ‘cordata’ di imprenditori locali (e non), mai apertamente uscita allo scoperto ma di cui da tempo si vocifera negli ambienti della palla a spicchi. Sul finire dello scorso mese di luglio ecco il primo vagito del nuovo gruppo con il comunicato stampa che riportiamo testualmente.