Volley l’Italia non ha lo scatto di bronzo | gli USA conquistano la medaglia azzurri giù dal podio

(Di venerdì 9 agosto 2024)ha perso la finale per ladinel torneo dimaschile alle Olimpiadi di Parigi 2024, venendo sconfitta dagli USA per 3-0 (25-23; 30-28; 26-24) alla South Paris Arena. La nostra Nazionale era stata travolta dalla Francia per 3-0 in semifinale e anche oggi non è riuscita a conquistare un set, mancando l’appuntamento con ilai Giochi dopo l’eliminazione ai quarti di Tokyo 2020: l’ultimo alloro resta l’argento di Rio 2016, preceduto daldi Londra 2012. Ai Campioni del Mondo è mancato un po’ il giusto mordente e quella cattiveria agonistica necessaria per fare la differenza nei momenti caldi di un incontro ben giocato dagli americani, che in semifinale avevano impensierito la Polonia.