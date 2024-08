Venezuela | Maduro blocca X ex Twitter e accusa il patron Elon Musk di incitamento all’odio e al fascismo

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 9 agosto 2024) Nicolasha sospeso per dieci giorni l’accesso alla piattaforma social X (ex) inndo il proprietario,, di “e al”. L’annuncio era arrivato ieri sera proprio dal presidenteno durante una manifestazione dei suoi sostenitori, a cui aveva fatto sapere che l’agenzia statale responsabile delle telecomunicazioni Conatel avrebbe “tolto dalla circolazione” il social network, senza però fornire dettagli su come funzionerà tale sospensione. “Nessuno mi farà tacere, mi confronterò con lo spionaggio dell’impero tecnologico”, aveva detto ierindo il miliardario statunitensedi promuovere una guerra civile nel Paese dopo le contestate elezioni presidenziali del 28 luglio scorso. Il blocco è effettivamente in vigore, almeno secondo la piattaforma del settore NetBlocks.