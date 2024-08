Tsitsipas si separa dal papà-allenatore | Preferisco mantenere mio padre solo nel ruolo di padre

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 9 agosto 2024) Prima lo sfogo contro ildopo la sconfitta a Montreal, ora l’annuncio dellazione. Stefanoscrive sui social che d’ora in poi suosaràsuoe non più il suo coach. Il tennista greco si scusa per il suo comportamento sul campo e su X scrive: È con il cuore pesante che vi comunico che la collaborazione con miocomeè giunta al termine.mionel suodi, ecome. La filosofia ci insegna che la saggezza passa attraverso la comprensione dei nostri limiti e il riconoscimento dei nostri errori. Nel mio caso, ho capito di aver sbagliato a parlare a mioin quel modo. Il tennis non èuna partita, un colpo o una prestazione di pochi secondi. È un lungo viaggio pieno di emozioni, pressione e aspettative.