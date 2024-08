Shade pubblica una canzone contro le parole di Maddalena Corvaglia

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 9 agosto 2024) Le dichiarazioni disu Imane Khelif hanno scatenato una gigantesca polemica, ma lei invece di chiedere scusa per aver dato dell’uomo ad una donna, ha iniziato a cancellare i commenti e bloccare gli utenti che hanno osato criticarla. L’ex velina è poi tornata sui socialndo alcuni commenti negativi e lasciando intendere che procederà per vie legali. Tra i tanti vip che si sono espressi sulle dichiarazioni bislacche della, c’è anche, che ha fatto più che un commento. Il rapper poco fa hato unasu quanto detto dalla showgirl.su Instagram e TikTok ha condiviso un video in cui prende le parti di Imane Khelif e si scagliale affermazioni di. Un Grammy, grazie.