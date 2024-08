LIVE Vela Olimpiadi Parigi 2024 in DIRETTA | DIRETTA | si parte! Pianosi prova ad attaccare da subito in questa seconda regata

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 9 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.51 Ultimi tre minuti, poi si partirà per ricominciare il programma della Medal Series:di sei regate. 14.50 I kitesurfer sono in acqua. Ricordiamo la classifica, che si stopperà quando il primo arriverà a 3 vittorie: lo sloveno Vodisek (2 vittorie), il singaporiano Maeder (1 vittoria), l’austriaco Bontus (1 vittoria), l’italiano(0 vittorie). 14.45 Fra cinque minuti proveranno ad aprire il campo gara.devere, nelle cinque regate in programma, a rimontare l’austriaco Bontus. 14.43 Arrivano le prime immagini anche dai , sembra tutto ok. 14.40 Vediamo se fra una decina di minuti si potrà partire. 14.33 A questo punto si attende di capire se le condizioni per partire resisteranno.scalpita con il suo kite perre a rovesciare le sorti della sua classe. 14.