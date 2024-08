Le novità della QuakeCon

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di venerdì 9 agosto 2024) Oggi, durante la diretta streaming di benvenuto del, Marty Stratton e Hugo Martin di id Software sono saliti sul palco principale per annunciare la nuova e definitiva riedizione combinata di DOOM + DOOM II, disponibile ora in tutto il mondo. Il team di id Software ha anche annunciato la beta delle mod di DOOM Eternal, che introdurrà il supporto mod ufficiale al pluripremiato sparatutto. Nuova riedizione di DOOM + DOOM II I due leggendari titoli sono stati migliorati e combinati in un unico prodotto. Sviluppato da id Software e originariamente pubblicato nel 1993, DOOM è stato il gioco che ha lanciato e reso popolare il genere degli sparatutto in soggettiva, stabilendo uno standard per tutti i titoli a venire. Il suo seguito acclamato dalla critica, DOOM II, è arrivato nel 1994.