Irruzione alla trattoria da Cioffi forzate tutte le porte via la cassa Danni da almeno 1 500 euro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 9 agosto 2024) Empoli, 9 agosto 2024 – La sequenza dei frame non lascia spazio all’immaginazione. L’occhio elettronico inizia a registrare a mezzanotte e quaranta: c’è un giovane a volto scoperto e a mani nude, con uno zainetto sulle spalle che "battezza" una per unale auto parcheggiate davanti alle abitazioni di via Val d’Orme. La videocamera è quella dellaempolese dae restituisce trenta minuti di filmato già al vaglio degli inquirenti. E’ la notte tra mercoledì e giovedì e per strada a Casenuove non vola una mosca, sono già tutti a letto. Il malintenzionato agisce indisturbato, prova ad aprire lo sllo di un’auto, poi passa in una frazione di secondo al veicolo successivo, e infine tenta con la maniglia del terzo. Ma niente. Prosegue il sopralluogo tra via Val d’Orme e via Cairoli, un’ispezione fulminea prima di entrare in azione.