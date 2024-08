I provini del Como | ora tocca a Fosu-Mensah ex Leverkusen

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 9 agosto 2024) Manca poco all’inizio della stagione del. Domenica alle 20,45, si giocherà a Genova contro la Sampdoria, con diretta sul canale 20. Oggi alle 16, Fabregas terrà una conferenza stampa dove dipanerà alcuni dubbi sulla formazione, che poi il lunedì 19 affronterà la Juventus nella prima di campionato. A Genova, il trainer spagnolo potrebbe non utilizzare dall’inizio i top player arrivati la settimana scorsa Audero e Varane. Alberto Moreno e Mazzitelli, durante le amichevoli hanno dimostrato invece di essere giù al top della condizione e partiranno titolari. Alcuni dubbi riguardano Belotti, non per problemi fisici, ma tattici (Fabregas non ha ancora rivelato se giocherà con una o due punte). L’unica cosa certa è che Cutrone partirà titolare.