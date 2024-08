Crosetto demolisce l' opposizione da spiaggia | Tornino allo spritz

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 9 agosto 2024) Rimettano ai piedi gli infradito eai loro. Il ministro della Difesa Guidicon un post sui social sotterra le critiche da. "Leggo commenti di esponenti dell', alleati nel campo largo, che commentando alcune frasi di una mia riflessione (che probabilmente neppure hanno sentito nella sua interezza) sulla nuova piega che sta prendendo il conflitto in Ucraina, dicono cose opposte. Alcuni accusano di aver fornito aiuti militari che ora vengono usati per attaccare la Russia sul suo territorio mentre altri dicono che non supportiamo abbastanza l'Ucraina perché abbiamo messo limitazioni all'impiego in territorio russo degli aiuti forniti. Alleati che non solo la pensano in modo totalmente opposto su cosa si dovrebbe fare l'Italia ma che dicono l'opposto su ciò che si è fatto", scrivenel post.