Contratto dell’Area Istruzione dei dirigenti profonda delusione da parte di Udir | Pronti a riscrivere le norme se a dicembre diventeremo rappresentativi

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di venerdì 9 agosto 2024) Nelnazionale di lavoro per l’Areae Ricerca relativo al triennio 2019-21 dei, appena firmato all’Aran, laeconomica occupa ben cinque articoli! Qualcuno ha detto che è uninesistente: in effetti, nelc’è ben poco. Forse le cose vanno meglio per lanormativa? Non si direbbe, considerato che non si è riusciti ad ottenere nemmeno la disponibilità del 100% dei posti vacanti per i trasferimenti interprovinciali, come previsto in deroga alla contrattazione dal legislatore stesso su richiesta di. L'articolodeidadi: “lese a” .