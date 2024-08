Conte saluta Castel di Sangro | Grazie tifosi ora si fa sul serio

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 9 agosto 2024) Antnio, tecnico del Napoli, chiude il ritiro estivo con un messaggio sui social. Domani l’esordio in Coppa Italia contro il Modena. NAPOLI – Antonioconclude il ritiro didicon un ringraziamento speciale aiazzurri. Il nuovo allenatore del Napoli ha affidato ai social il suo messaggio di apprezzamento, a poche ore dall’esordio ufficiale della squadra. “Seconda ed ultima parte del ritiro terminata.per il sostegno che ci avete dato ogni giorno. Adesso si inizia”, ha scritto, anticipando l’inizio della stagione agonistica.-Napoli: un’estate di lavoro Il doppio ritiro estivo ha visto gli azzurri prima in Trentino e poi in Abruzzo. Ora, con la preparazione conclusa, il Napoli è pronto per scendere in campo.