Cate Blanchett racconta di non essere stata pagata affatto per Il Signore degli Anelli

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 9 agosto 2024)di “non” per IlDurante la sua apparizione a Watch What Happens Live insieme alla co-star di Borderlands, Gina Gershon,non si è tirata indietro quando il conduttore Andy Cohen ha parlato del suo compenso per Il. Quando Cohen ha chiesto alla vincitrice dell’Oscar, durante il popolare segmento “Plead the Fifth” del late night show, quale fosse il film che le ha fruttato il compenso più alto, laha voluto sentire l’ipotesi del conduttore prima di rispondere. “Penso che probabilmente sia Il”, ha detto Cohen. Laha però sorpreso tutti rispondendo: “Stai scherzando?! No, non sonoper fare quel film!“.