Cambiamenti nei Consumi degli Italiani | Tecnologia in Crescita Alimentari e Moda in Declino

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 9 agosto 2024) Roma - Negli ultimi trent'anni, ihanno subito una trasformazione radicale. Lae i prodotti multimediali hanno visto un'impennata senza precedenti, mentre il settore alimentare e quello dellahanno registrato un calo significativo. Un'analisi dell'ufficio studi di Confcommercio offre uno sguardo dettagliato su come le abitudini di spesa delle famiglie italiane siano cambiate, riflettendo le sfide economiche e le innovazioni tecnologiche che hanno caratterizzato gli ultimi decenni. La Rivoluzione Digitale e l'Impatto suiDal 1995, con l’avvento dei primi cellulari, itecnologici hanno visto unaesponenziale. La spesa delle famiglie italiane per i telefoni è aumentata in termini reali di oltre il 6.500%.