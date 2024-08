Boom di matrimoni a Fano l’idea di un commerciante | l’abito da sposa a noleggio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 9 agosto 2024)(Pesaro), 9 agosto 2024 – Arrivano da Olanda, Germania, Gran Bretagna, ma anche Stati Uniti e Giappone. Sono le coppie che per il loro “sì” scelgonoe spesso Villa Giulia, la storica dimora di villa San Biagio di proprietà della contessa Anna Passi. Dopo lo stop per il Covid che ha fatto rinviare tante promesse, isono ripartiti alla grande: dal Comune fanno sapere che sono già 138 idi cui fino ad oggi è stata richiesta la pubblicazione. “La maggior parte si sono svolti nella sala della Concordia, seguono la chiesa di San Francesco e Villa Giulia, un soloo si è tenuto alla Rocca Malatestiana, mentre sono in programma 3 cerimonie al Teatro della Fortuna e uno nella spiaggia di Torrette”. La scelta è sicuramente condizionata dai costi: la più economica è la sala della Concordia che va da 100 a 150 euro.