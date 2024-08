Bambini di Gaza a Bologna | uno è morto nel viaggio verso Milano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 9 agosto 2024), 9 agosto 2024 – Sono arrivati ieri all’aeroporto dii 16di, arrivati in Italia con un'evacuazione medica nell'ambito della missione MedEvac-Medical Evacuation del Meccanismo europeo di Protezione civile. Tre di loro, tutte bimbe tra i 10 e i 12 anni, resteranno negli ospedali bolognesi (due al Maggiore e una al Sant’Orsola) per essere curate. Gli altri erano stati destinati a vari nosocomi italiani a seconda della gravità e delle patologie. Purtroppo uno di loro èdurante il trasporto daal Niguarda di. L’ambulanza ha dovuto fermarsi all’altezza di Parma per prestare tutte le cure possibili, ma il piccolo ha avuto un arresto cardiaco che i medici non sono riusciti a contrastare. Il piccolo, "probabilmente di sei mesi appena", era già peggiorato dopo l'atterraggio a