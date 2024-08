Aeroporto in fiamme l' attacco massiccio di Kiev | la riposta dell' esercito di Mosca

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024) Undi droni ucraini ha provocato diversi danni nella regione russa di Lipetsk, fra cui un'infrastruttura energetica e unmilitare, e provocato il ferimento di sei persone. Lo riferisce il governatore regionale, Igor Artamonov, secondo il quale è stata disposta l'evacuazione degli insediamenti di Koptsevj Khutora, Fedorovka, Jakovlevka e Tinkovka per garantire la sicurezzaa popolazione civile. "Secondo le informazioni a disposizione, sei persone sono rimaste ferite in seguito all'di un drone. Tutti i feriti stanno ricevendo assistenza negli ospedali di Lipetsk", ha scritto Artamonov su Telegram. L'dei droni ha provocato, inoltre, un incendio in unmilitare nella regione russa, come riferito dalla sezione regionale del ministeroe Emergenze. "È divampato un incendio in unmilitare", ha riferito il ministero.