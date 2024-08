Via Farini telecamera spenta fino al 26 agosto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 agosto 2024) Lo scorso 29 luglio è stataladi via, accesa per la prima volta il 5 giugno, tre mesi dopo l’attivazione della corsia preferenziale avvenuta l’8 marzo scorso. A causa dei lavori di ripristino della pavimentazione stradale in via D’Azeglio, tra via Urbana e De’ Carbonesi,al 26è stata sospesa la corsia preferenziale in viada Piazza Cavour a D’Azeglio e, di conseguenza, è stata momentaneamente fermata anche l’attività di telecontrollo effettuata dallaposta sul ciglio della strada, accanto al portico. Dunque, per i veicoli provenienti dal lato di via Castiglione è consentito andare sia dritto che a sinistra all’intersezione con via Cavour.