Ultima sfilata a 84 anni per Andrea Martelli Piazzarola | Grazie per gli insegnamenti

(Di giovedì 8 agosto 2024) Ha sfidato prima il caldo e l’afa. Poi anche il violento acquazzone che, poco prima della giostra, si è abbattuto sul campo dei giochi. Ma per niente al mondo avrebbe mai rinunciato a partecipare alla suaQuintana. L’edizione di domenica, quella del Settantennale, è stata speciale per, storico figurante dellache, a 84appena compiuti, ha preso parte per l’volta al corteo storico. Un po’ per l’avanzare dell’età, un pò per le condizioni di salute che, logicamente, non sono più quelle di un tempo,ha deciso di appendere l’abito al chiodo dopo quasi settant’vissuti sempre in prima linea. In futuro, dunque, si godrà lae la giostra come semplice appassionato. In città non esiste una persona che non conosca