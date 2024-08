Tony Effe ha un nuovo gioiello di lusso | ecco il significato

Leggi tutta la notizia su lookdavip.tgcom24

(Di giovedì 8 agosto 2024) Unpendente brilla al collo di, ed è impossibile non notarlo. Si tratta di unrealizzato in oro e diamanti: una croce alata, con teschi e rose su cui campeggia la scritta “Roma o morte”. Il jewelry designer ha postato il video della scenografica consegna della creazione, mentre il rapper non perde occasione di sfoggiare l’ingombrante collana: dagli scatti social all’evento a Capri di GCDS. Tra invidia e critiche, è anche un argomento di cui parlare sui social. IldiLa consegnaUna custodia bianca a forma di Colosseo, con un cuscino rosso al centro: già così sarebbe spettacolare. Ma ilche viene presentato alascia davvero a bocca aperta. Il pendente, realizzato appositamente per il rapper da Risivi&Co., è unin oro bianco e rosa 18 carati, che raggiuge un peso totale di 535gr.