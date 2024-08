Tennis Raducanu | Va tutto di fretta a volte mi sento vecchia a 21 anni

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 8 agosto 2024) “Nelè facile farsi prendere dal panico, ti sembra di avere solo 10di carriera davanti a te e chepossa finire presto. Per questo amigiàa 21, poi ricordo che ho ancora 10di Slam, forse anche 15?. Emmaoffre un interessante punto di vista nella sua intervista a Marie Claire, lei che dopo la sorprendente vittoria agli Us Open del 2021 ha dovuto ricostruire certezze e ranking. “C’è anche una parte importante della vita oltre il. Pensiamo che le nostre vite finiscano quando raggiungiamo i 35, ma c’è ancora molto da fare sul circuito – prosegue la britca – La lezione più grande che ho imparato quando si tratta di recuperare da un infortunio è non avere