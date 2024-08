Su di loro test genetici | i profili erano maschili Imane Khelif e Yu Ting parla il medico che effettuò le analisi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 8 agosto 2024) Si chiama Ioannis Filippatos, è greco, di mestiere fa ilginecologo. Soprattutto, era a capo della commissione medica che nel 2023, dopo aver analizzato i risultati deicondotti sue Li Yu, decise di escludere entrambe le atlete dai Campionati Mondiali di boxe che si svolgevano in India. Oggi Filippatos è Presidente dell’European Union Boxing Committee e in passato è stato Presidente del Comitato Tecnico dell’Iba. Ora ilgreco, che aveva negato di aver rilasciato dichiarazioni alla conferenza stampa del 5 Agosto scorso, ha deciso di raccontare i motivi che avevano portato alla squalifica die Yusqualifica e di fare chiarezza suia cui le atlete furono sottoposte. “Si trattava direalizzati sul sangue“, ha spiegato Filippatos, “e sono stati effettuati in due laboratori specializzati.