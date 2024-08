Parigi 2024 Tacchini-Casadei d' argento nella canoa di velocità

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2024) Roma, 8 ago. (Adnkronos) - Carloe Gabrieleconquistano la medaglia d'sprint doppio 500 metri alle Olimpiadi di. Gli azzurri hanno chiuso la finale A in 1'41"08, dietro ai cinesi Hao Liu e Bowen Ji e davanti di soli 10" agli spagnoli Joan Antoni Moreno e Diego Dominguez. Per l'Italia è la 30esima medaglia in questa rassegna a cinque cerchi e l'11esima d'. "Sapevamo di essere forti e in grado di lottare per il podio ma sapevamo anche che c'erano altri 6-7 equipaggi al nostro livello per questo la medaglia è stata abbastanza inaspettata, oltre che una grandissima soddisfazione. Io e Gabriele facciamo il C2 da meno di due anni ma siamo subito entrati in sintonia dentro e fuori dall'acqua e i risultati sono arrivati subito.