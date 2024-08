Oroscopo Paolo Fox 9 agosto 2024 | il Capricorno deve perseverare

Leggi tutta la notizia su ultimora.news

(Di giovedì 8 agosto 2024) L'diFox del 9invita i nati del segno. Sarà un venerdì intrigante per l'amore, il denaro, le relazioni sociali, la famiglia. Passiamo in rassegna previsioni astrologiche diFox di venerdì 9, considerando anche il proprio ascendente zodiacale per unaccurato.diFox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - L'diFox dell'Ariete suggerisce di non dar retta alle critiche. Procedi per il tuo cammino. Massima attenzione in amore. Toro - L'diFox del Toro parla di un periodo di ripresa per chi sta attraversando un difficile momento, anche a livello finanziario. Potresti incontrare qualcuno. Gemelli - L'diFox del Gemelli non esclude questioni da affrontare. Potrebbero esserci problemi in amore, forse perché non sei incline al perdono.