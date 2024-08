Napoli le ultimissime sul mercato in entrata e in uscita

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2024), 8 agosto 2024 – Il calcioè sempre ricco di sorprese, ma stupirsi della rivoluzione in cantiere in casanon tiene conto di quanto accaduto nella passata stagione. Dai risultati deludenti in campo alle parole pronunciate a più riprese da Aurelio De Laurentiis sulla voglia di cambiare tanto, se non tutto: gli indizi sparsi qua e là non mancavano, ma poi le difficoltà in, fomentate anche dalle pretese economiche mai banali del patron, hanno cambiato le carte in tavola, e così i partenopei, un po' in controtendenza con quanto accade di solito in Italia (e non solo), hanno comprato prima di pensare a vendere.