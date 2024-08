Maxton Hall Damian Hardung sarà protagonista di una nuova commedia romantica accanto ad un’attrice di Bridgerton | ecco chi

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di giovedì 8 agosto 2024) Dopo aver interpretato due serie TV di grande successo,e direttamente dall’universol’attrice India Amarteifio sono pronti a coinvolgere il loro pubblico e ad estenderlo con un nuovo progetto per il grande schermo. Divenuti famosi per i loro ruoli dane La Regina Carlotta di Netflix edi Prime Video, i due giovani attori reciteranno nel film Into The Deep Blue. Stando alle prime informazioni riportate da Deadline, il filmuna storiae di formazione. La trama segue Nick e Fiona, migliori amici che si sono conosciuti in terapia di gruppo. I due stanno cercando di rimettere insieme le loro vite dopo aver vissuto una perdita. La sinossi precisa recita: L’ultima cosa di cui hanno bisogno è innamorarsi.