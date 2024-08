Lavoro ‘insicuro’ multe e denunce

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 agosto 2024) Un operaio senza contratto alin un cantiere edile in centro. E gravi violazioni in materia di sicurezza e salute accertate in sette aziende agricole della provincia. È l’esito dei controlli svolti nei giorni scorsi dai carabinieri del Nil, in collaborazione con i colleghi del comando provinciale e i funzionari dell’Ispettorato del. In città, i militari dell’Arma hanno ispezionato un cantiere edile il cui responsabile, titolare di una ditta individuale, è stato sanzionato per aver impiegato un muratore di origine romena in nero. L’operaio stava lavorando senza alcun contratto e senza comunicazione di instaurazione del rapporto di. Nell’accertamento sono emerse violazioni al Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul, tra cui la mancanza di visita medica preventiva, carenze nella formazione e informazione e mancanza di adeguate tutele per il lavoratore.