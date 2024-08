Inter a un bivio di mercato | da due vincoli deriva un rischio

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 8 agosto 2024) L’sta improvvisamente scoprendo che la sessione dipotrebbe non essere conclusa. Tuttavia deve fare i conti con duee inderogabili. GIOCO D’ANTICIPO – Con l’acquisto di Josep Martinez a inizio luglio, l’sembrava avesse concluso ilin entrata. Il portiere spagnolo arriva a sostituire Emil Audero al termine del prestito. Mentre i parametri zero Piotr Zielinski e Mehdi Taremi colmano i vuoti (numerici e non solo) lasciati dagli svincolati Stefano Sensi e Alexis Sanchez. Rimaneva un solo spazio da colmare in rosa, ossia quello di vice Alessandro Bastoni. Un’esigenza sorta all’indomani dell’infortunio di Tajon Buchanan, con l’avanzamento definitivo di Carlos Augusto in fascia. Ma suonava più come uno sfizio che come una necessità insindacabile.