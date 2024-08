Il Superfrustino parla napoletano Il campano Amitrano va in finale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 agosto 2024) Cinque piazzamenti su cinque corse disputate, impreziositi da un successo e due secondi posti: è il bottino che ha consentito a Gennarodi aggiudicarsi il pass per ladelTomaso Grassi Award in programma il 27 agosto all’Ippodromo del Savio. Il driversi è infatti aggiudicato la quarta e ultima serata dedicata alle selezioni dei pretendenti al titolo, andata in scena martedì.andrà quindi a raggiungere i precedentemente promossi Ferdinando Minopoli, Marco Stefani e Daniele Cuglini, con Vincenzo Piscuoglio Dell’Annunziata ripescato (come miglior secondo) insieme ad Antonio Simioli. A loro si aggiungeranno anche Alessandro Gocciadoro, Antonio Di Nardo e Roberto Vecchione, i primi tre della classifica nazionale dei driver targata 2023.