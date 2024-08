Il Genoa interessato a Simeone per il post Retegui Il Napoli chiede 15 milioni Schira

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 8 agosto 2024) Ilper il. Il15. Lo scrive l’esperto di calciomercato Nicolò. Ilsta cercando un attaccante che rimpiazzi. L’Atalanta lo ha “strappato” aldopo l’infortunio di Scamacca. La squadra di Gilardino ha mostrato quindi interesse per, illo vorrebbe cedere a titolo definitivo. Ha già le valigie in mano, illo vuole cedere a titolo definitivo Scrivesu X: “Ilha mostrato interesse per Giovanni, ma illa cessione definitiva (15) per Cholito”. #have shown interest in Giovanni #, but #ask a permanent deal (15M) to sell Cholito.