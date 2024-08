Ho firmato i referendum su autonomia differenziata e legge elettorale | bisogna dare un segnale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2024) Sul sito dedicato del Ministero di Grazia e Giustizia è possibile firmare gratuitamente alcuniabrogativi recentemente presentati da diversi gruppi promotori. I più interessanti sono due: quelli che riguardano lastatale e quello che riguarda l’. Si può firmare on-line solamente se in possesso di Spid, che mi pare stia ormai entrando nella vita quotidiana di milioni di cittadini italiani. In un momento storico in cui il voto viene rifiutato dalla maggioranza degli elettori, sfruttare ogni spazio di democrazia diretta a partecipativa ridà senso ad una idea di democrazia che si rafforza ogni giorno e vive di relazioni quotidiane basate sul confronto costruttivo, se necessario conflittuale, per migliorare come comunità.